Советскую норму выдачи молока за «вредность» отменили

В России отменили советскую норму бесплатной выдачи молока сотрудникам вредных производств. Акт СССР от 19 мая 1967 года признали недействительным.

Постановление правительства от 3 февраля об упразднении части нормативных актов советского периода вступило в законную силу. В том числе признан недействительным на территории РФ акт СССР от 19 мая 1967 года «О порядке бесплатной выдачи молока рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда».

Документ был опубликован 13 февраля. Акты правительства, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают через семь дней после опубликования.

Однако, согласно статье 222 Трудового кодекса России, сотрудникам, занятым на работах с вредными условиями, бесплатно выдают по установленным нормам молоко или другие равноценные продукты. Работник по письменному заявлению может заменить выдачу продуктов выплатой, эквивалентной их стоимости.

Ранее кабинет министров РФ признал недействительными 3621 советский нормативный акт. Они потеряли свою актуальность.