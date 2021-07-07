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    07 июля 2021, 21:28

    Политик предложил вернуть советскую колбасу и хлеб в магазины

    Оксана Лавнюженко

    Председатель аграрного комитета нижней палаты парламента Владимир Кашин заявил, что обеспечение граждан продуктами первой необходимости должно быть отрегулировано на государственном уровне. Его слова процитировала радиостанция «Говорит Москва».

    Политик предложил вернуть советскую колбасу и хлеб в магазины

    Депутат в открытую раскритиковал качество еды в современной России, которую еще и продают за «одуренные деньги». Также парламентарий напомнил о рисках для здоровья россиян из-за контрафактных товаров.

    В советское время работали ГОСТы. Если в колбасе должно быть определенное количество мяса говядины, свинины, конины — так и было. Если положено в хлебе иметь определенное количество муки, дрожжей, других ингредиентов, и ни на грамм больше. Все это давало возможность производить уникальную, качественную продукцию, считает политик.

    Он отметил, что вернуть былое качество абсолютно реально. Достаточно для этого ввести государственное регулирование и установить ГОСТовскую номенклатуру. Власти, по словам Кашина, должны унифицировать производство и продажу отдельных видов хлеба, макарон, молока, рыбы, мяса, соли и других продуктов первой необходимости.