Политик предложил вернуть советскую колбасу и хлеб в магазины

Председатель аграрного комитета нижней палаты парламента Владимир Кашин заявил, что обеспечение граждан продуктами первой необходимости должно быть отрегулировано на государственном уровне. Его слова процитировала радиостанция «Говорит Москва».

Депутат в открытую раскритиковал качество еды в современной России, которую еще и продают за «одуренные деньги». Также парламентарий напомнил о рисках для здоровья россиян из-за контрафактных товаров.

В советское время работали ГОСТы. Если в колбасе должно быть определенное количество мяса говядины, свинины, конины — так и было. Если положено в хлебе иметь определенное количество муки, дрожжей, других ингредиентов, и ни на грамм больше. Все это давало возможность производить уникальную, качественную продукцию, считает политик.

Он отметил, что вернуть былое качество абсолютно реально. Достаточно для этого ввести государственное регулирование и установить ГОСТовскую номенклатуру. Власти, по словам Кашина, должны унифицировать производство и продажу отдельных видов хлеба, макарон, молока, рыбы, мяса, соли и других продуктов первой необходимости.