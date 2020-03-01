Советского чемпиона Андрея Ведерникова насмерть придавило деревом. Возбуждено дело

Первый советский чемпион мира в велоспорте на шоссе Андрей Ведерников погиб в Удмуртии в возрасте 60 лет. На знаменитого спортсмена упало дерево, когда он был в санатории.

Смерть Ведерникова РИА «Новости» подтвердил директор Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Юрий Кучерявый. В ФВСР выразили соболезнования родным, близким и ученикам велосипедиста, а также пообещали оказать помощь.

После гибели спортсмена Следственный комитет Удмуртии возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, которые привели к гибели человека.

Следователи рассказали, что мужчина умер 29 февраля на территории санатория «Металлург», когда там проводилась очистка от деревьев. Во время работ на него упало дерево. Он погиб на месте от полученных травм.

Андрей Ведерников стал чемпионом мира в 1981 году, выиграв в Праге групповую гонку. Он также добивался победы на «Вуэльте Мексики» и «Туре Словакии». Ведерников пять раз становился чемпионом СССР.