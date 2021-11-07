Советский плакат про зиму испугал иностранцев
Надпись на советском плакате напугала иностранных интернет-пользователей
В Twitter россияне и иностранцы начали активно обсуждать советский плакат гостиницы «Интурист». Больше всего их озадачила и местами напугала фраза «Посетите СССР зимой».
В частности, некоторые из них испугались холодов, а другие, напротив, нацелились на поездку в современную Россию. Изображение было опубликовано в одном из аккаунтов, посвященном визуальному искусству в СССР, под названием Soviet Visuals.
«Если коммунизм не наступит этой зимой, вперед», — написал один турецкий пользователь.
«Этот совет кажется не очень хорошим», — пошутил один комментатор.
«Нет, лучше этого не делать», — поддержал его другой пользователь.
«Я всегда любил эти советские плакаты», — сказал пользователь под ником Ipswich Sch Russian.
Но были и те, кто неожиданно решил съездить в Россию, потому что зимой в стране завораживающие пейзажи.
«Хотел бы я встретить Рождество с семьей в Москве», — написал один.
«Я бы приехал, если б мог!» — сказал другой пользователь.
Одна русскоязычная пользовательница написала, что надпись на плакате звучит как ловушка.