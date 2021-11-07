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    07 ноября 2021, 18:00

    Советский плакат про зиму испугал иностранцев

    Надпись на советском плакате напугала иностранных интернет-пользователей

    Анастасия Калинина

    В Twitter россияне и иностранцы начали активно обсуждать советский плакат гостиницы «Интурист». Больше всего их озадачила и местами напугала фраза «Посетите СССР зимой».

    В частности, некоторые из них испугались холодов, а другие, напротив, нацелились на поездку в современную Россию. Изображение было опубликовано в одном из аккаунтов, посвященном визуальному искусству в СССР, под названием Soviet Visuals.

    «Если коммунизм не наступит этой зимой, вперед», — написал один турецкий пользователь.

    «Этот совет кажется не очень хорошим», — пошутил один комментатор.

    «Нет, лучше этого не делать», — поддержал его другой пользователь.

    «Я всегда любил эти советские плакаты», — сказал пользователь под ником Ipswich Sch Russian.

    Но были и те, кто неожиданно решил съездить в Россию, потому что зимой в стране завораживающие пейзажи.

    «Хотел бы я встретить Рождество с семьей в Москве», — написал один.

    «Я бы приехал, если б мог!» — сказал другой пользователь.

    Одна русскоязычная пользовательница написала, что надпись на плакате звучит как ловушка.