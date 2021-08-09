Советский диссидент Сергей Ковалев умер на 92-м году жизни

Российский правозащитник, советский диссидент, ученый-биолог Сергей Ковалев скончался в возрасте 91 года. Об этом со ссылкой на близких сообщила радиостанция «Эхо Москвы».

Смерть Ковалева подтвердил его сын Иван.

«Отец умер сегодня во сне ранним утром», — написал он на своей странице в Facebook.

Сергей Ковалев родился в 1930 году в Сумской области УССР, но через два года его семья переехала в Московскую область. В 1954 году Ковалев окончил биологический факультет МГУ имени Ломоносова. Тогда же он начал заниматься общественной деятельностью. Ковалеву принадлежат более 60 научных работ. В 1974 году его арестовали по обвинению в антисоветской пропаганде.

Впоследствии его приговорили к семи годам тюрьмы и трем годам ссылки. После отбытия он поселился в Тверской области, в 1987 году вернулся в Москву. В 1990-м Ковалева избрали народным депутатом РСФСР. С 1993 по 2003 год он был депутатом Госдумы. В 1993-м Ковалева назначили главой комиссии по правам человека при президенте России, но спустя три года он подал Борису Ельцину прошение об отставке и покинул президентский совет. В своем письме он выступил с критикой в адрес главы государства и упрекнул Ельцина в том, что он отступился от принципов демократии.