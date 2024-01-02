Общество 02 января 2024, 23:56 Советский дипломат Георгий Тер-Газарянц умер в возрасте 100 лет Посол СССР в странах Африки Тер-Газарянц умер в возрасте 100 лет в Москве Автор фото: Руслан Кривобок / РИА «Новости»

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Получивший звание заслуженного государственного деятеля СССР, России и Армении, занимавший должности чрезвычайного посла в странах Африки Георгий Тер-Газарянц умер в возрасте 100 лет. Как сообщил «Московский комсомолец», государственный деятель скончался в своей московской квартире 31 декабря.

По данным журналистов, в предновогодний вечер в квартире Тер-Газарянца собрались его собрались его родственники. Именно они вызвали скорую помощь, когда он потерял создания.

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Прибывшие на место медики реанимировать бывшего дипломата не смогли и констатировали смерть.

Как напомнил Life, уроженец Баку Георгий Тер-Газарянц начал строить свою карьеру после Великой Отечественной войны, в боях которой они принимал участие. После окончания Военно-политической академии имени Ленина он занял пост первого секретаря ЦК ЛКСМ Армении.

После ухода с этого поста Тер-Газарянц стал работать дипломатом. С 1973 года он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла СССР в Сенегале, Гамбии и Зимбабве. На внешнеполитической должности он проработал до 1987 года. После он ушел в руководство Всесоюзного агентства по охране авторских прав, после ставшее Российским авторским обществом.