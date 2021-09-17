Советская шахматистка подала в суд на создателей сериала «Ход королевы»

Советская шахматистка Нона Гаприндашвили направила иск в окружной суд Калифорнии на создателей сериала «Ход королевы». Она требует от компании Netflix компенсацию в размере пяти миллионов долларов. Об этом сообщило издание Deadline.

В сериале есть эпизод, который разворачивается в 1968 году. В нем говорится, что Гаприндашвили не играла с мужчинами. Однако на тот момент она уже выступила против 59 шахматистов-мужчин. Причем с 28 из них она сразилась во время одной игры. Ее противниками, в частности, были такие гроссмейстеры, как Драголюб Велимирович, Пауль Керес, Светозар Глигорич, Боян Кураица, Вишванатан Ананд, Борис Спасский и Михаил Таль.

«Netflix нагло и сознательно лгал о достижениях спортсменки, для того чтобы раздуть драму, создав впечатление, будто бы вымышленная героиня смогла сделать то, что было не под силу другим женщинам, в том числе Гаприндашвили», — заявили юристы спортсменки.

Они добавили, что история сериала должна была вдохновить женщин, показав, как девушка соперничает с мужчинами на международных соревнованиях. На самом же деле получилось, что «Ход королевы» оскорбил реальную женщину, которая была первопроходцем и побеждала гроссмейстеров мирового уровня.

Netflix, в свою очередь, посчитал претензии спортсменки необоснованными.

Премьера сериала «Ход королевы» прошла 23 октября 2020 года. За первый месяц его посмотрели 62 миллиона раз. Он стал самым популярным сериалом стримингового гиганта. Главная героиня «Хода королевы» — сирота, которая в приюте научилась играть в шахматы и быстро стала звездой и на международной арене. Эту девушку сыграла актриса Аня Тейлор-Джой.