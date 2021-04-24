Советская разведчица Зинаида Батраева умерла на 99-м году жизни

Советская разведчица Зинаида Батраева умерла в Москве на 99-м году жизни. Об этом ее дочь Ирина сообщила РИА «Новости».

Батраева умерла в четверг, 22 апреля.

Смерть Батраевой подтвердили в Службе внешней разведки России. Руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов назвал ее кончину очень печальным известием.

«Зинаида Николаевна Батраева со своим супругом Борисом Никодимовичем Батраевым оставили яркий след в истории нашей внешней разведки», — отметил Иванов.

Зинаида Батраева родилась 4 октября 1922 года в деревне Дурыкино в Московской области. Училась в Московском институте инженеров транспорта, но не окончила его. После этого она поступила в Свердловскую межкраевую школу НКВД, которая готовила сотрудников для разведки. Окончив эту школу на «отлично», она перешла на работу во внешнюю разведку. Затем продолжила учебу в Высшей школе НКГБ, где познакомилась со своим будущим супругом — Борисом Батраевым. Они поженились в 1946 году. Супруги провели в заграничных командировках четверть века. Батраева поддерживала связь с агентурой и добывала важную информацию. Ее муж был ее руководителем и резидентом внешней разведки одновременно.