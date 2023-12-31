31 декабря 2023, 12:52
Советская актриса Малышева стала жертвой мошенников
Shot: актрису Малышеву обманули мошенники при покупке лекарств для собак
Советская актриса Ирина Малышева попалась на удочку мошенников, желая приобрести препараты для четырех собак. Она потеряла более 20 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Shot.
По информации издания, 62-летняя Малышева планировала выгодно купить лекарство для животных. В Telegram она увидела специальный чат-бот, в котором нужный ей товар предлагали за 21 тысячу рублей. Актриса перечислила деньги и стала ждать оформленный заказ.
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Однако в указанный срок доставки не было. Спустя какое-то время артистка осознала, что ее обманули мошенники и сообщила о случившемся в полицию.
Малышева родом из Москвы. В 1982 году окончила Высшее театральное училище имени Щукина. До 2000 года служила в Московском драмтеатре имени Пушкина и Театре Луны. Актриса прославилась после фильмов «Сто дней после детства», «Портрет с дождем», телефильме «Мертвые души» и других.
На днях в Москве пожилая женщина вовремя одумалась и решила не передавать аферистам 600 тысяч рублей. В итоге эти деньги злоумышленникам отправила ее дочь.
Мошенничество
Актеры
Москва 2023
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