Общество 31 декабря 2023, 12:52 Советская актриса Малышева стала жертвой мошенников Shot: актрису Малышеву обманули мошенники при покупке лекарств для собак Freepik

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Советская актриса Ирина Малышева попалась на удочку мошенников, желая приобрести препараты для четырех собак. Она потеряла более 20 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, 62-летняя Малышева планировала выгодно купить лекарство для животных. В Telegram она увидела специальный чат-бот, в котором нужный ей товар предлагали за 21 тысячу рублей. Актриса перечислила деньги и стала ждать оформленный заказ.

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Однако в указанный срок доставки не было. Спустя какое-то время артистка осознала, что ее обманули мошенники и сообщила о случившемся в полицию.

Малышева родом из Москвы. В 1982 году окончила Высшее театральное училище имени Щукина. До 2000 года служила в Московском драмтеатре имени Пушкина и Театре Луны. Актриса прославилась после фильмов «Сто дней после детства», «Портрет с дождем», телефильме «Мертвые души» и других.

На днях в Москве пожилая женщина вовремя одумалась и решила не передавать аферистам 600 тысяч рублей. В итоге эти деньги злоумышленникам отправила ее дочь.