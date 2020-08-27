Советником Рогозина в «Роскосмосе» стал бывший глава ПАО «Туполев»
Экс-гендиректор ПАО «Туполев» Александр Конюхов назначен советником главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рагозина. Об этом сообщил RT.
Уточняется, что на новой должности Конюхов будет отвечать за интеграцию предприятий ракетостроения и контролировать создание космической инфраструктуры для пилотируемой программы на космодроме Восточный.
Ранее стало известно о планах Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры возобновить в конце года пуски с космодрома Восточный.