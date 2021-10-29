Советника губернатора Красноярского края оштрафовали за слова о «плаксивом сброде»

Суд оштрафовал советника главы Красноярского края Андрея Агафонова на пять тысяч рублей из-за слов о «плаксивом сброде». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Мировым судьей судебного участка № 65 в Октябрьском районе Красноярска Агафонов признан виновным в оскорблении и привлечен к ответственности в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей», — приводит агентство слова собеседника.

Сам чиновник написал, что обжалует это решение, хотя «дело вообще не в деньгах».

Летом чиновник на своей странице в Facebook написал, что на задымление в Красноярске жалуется плаксивый сброд. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс, после чего Агафонов свой пост удалил, однако извиняться не стал. Он отказался тогда добровольно платить штраф, что ему предложили сделать в прокуратуре, и заявил, что будет ждать решения суда.

Советник главы региона заявил, что дело об оскорблении, которое завели на него, вызывает смех. Он подчеркнул, что не считает свой пост оскорбительным, а обозвал он исключительно тех людей, которые «гадили в комментариях», а не красноярцев вообще.