Красноярский чиновник назвал жителей «ноющей кучкой дерьма». Начальство с ним согласилось

Общественный резонанс вызвала скриншоты Теlеgrаm-каналов с якобы записью советника замгубернатора Красноярского края Андрея Агафонова. Он разозлился на жителей, жалующихся на задымленность и назвал их «ноющей кучкой дерьма». Начальство частично согласилось с его позицией.

«Как люди в это превратились, в эту ноющую кучку дерьма? <…> Это не жители Сибири, это вообще не русские, а плаксивый сброд», — говорится на скриншотах записи на Fасebook. Так Агафонов отреагировал на красноярцев, которые возмутились постом фигуриста Алексея Ягудина, не заметившего запаха гари и дыма в Красноярске.

Поста в соцсетях нет, а скриншоты распространили Telegram-каналы.

В пресс-службе губернатора края объяснили, что у советника была просто эмоциональная реакция.

Источник фото: скриншот страницы Агафонова в Fасebook

«Это личная страница, его лично дело. Видимо, Агафонов так эмоционально воспринял эту позицию. Можно предположить, что его зацепило, что, быть может, люди не погружаются в тему и начинают с дивана комментировать», — процитировало издание «Подъем» слова представителя пресс-службы.

Начальник Агафонова, замгубернатора Сергей Пономаренко пообещал провести беседу с подчиненным, при этом частично он с ним согласился. Однако Пономаренко подчеркнул, что эмоциональную окраску он не разделяет и писать такое не стоит.