Советник Шойгу заявил об идущей против России ментальной войне

Самым опасным типом холодной войны является ментальная война, и она уже идет, заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий. Цели такой войны, по его словам, — уничтожение самосознания, изменение ментальной, цивилизационной основы общества противника.

Ильницкий уточнил, что ментальная война началась уже давно, но оформилась как важнейший инструмент и тип глобального противоборства именно в наши дни, сообщило РИА «Новости».

«Ментальные войны ведутся без объявления, последствия их проявляются хоть и не сразу, но необратимо. Им присущи стратегические и оперативные цели, определенные этапы и технологии реализации», — отметил он.

По его словам, психоэмоциональная составляющая ментальной войны основана на манипуляции сознанием, настроениями и эмоциями, когда информационное пространство тотально заполняется чуждым контентом. Это дезориентирует людей, смещает приоритеты развития и цивилизационные основы общества.

«Российские культура, традиции, убеждения и мировоззрение людей выступают главным призом ментальной войны против нас», — подчеркнул Ильницкий.