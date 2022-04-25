Советник Путина встретился с чрезвычайным полномочным послом Алжира

Советник президента России Антон Кобяков провел встречу с полномочным послом Алжира в РФ Смаилом Бенамарой. Обсуждение вопросов проходило в Москве.

Во время встречи Кобяков и Бенамара обсудили вопросы расширения российско-алжирского взаимодействия в торгово-экономическом направлении. Также они затронули тему реализации совместных инфраструктурных проектов и укрепления сотрудничества в области образования и культуры.

Еще стороны обсудили участие Алжира в крупных международных проектах, проходящих в России. Прежде всего речь шла о Петербургском международном экономическом форуме и форматах «Россия — Африка».

Сейчас Алжир входит в число ведущих торговых партнеров России в Африке. Объем торговли за прошлый год составил три миллиарда долларов. Россия и Алжир тесно взаимодействуют в рамках ОПЕК+ и форума стран — экспортеров газа.

Советник российского лидера поздравил посла с вступлением в должность. Он подчеркнул, что между странами отмечается укрепление разностороннего стратегического сотрудничества.

«В последние годы отношения между нашими странами продолжают динамично развиваться по всему спектру направлений. Они основаны на долгой истории совместной работы, принципах дружбы и доверия. Интенсивный диалог ведется на уровне глав министерств и ведомств России и Алжира», — сказал Кобяков.

Он добавил, что Россия заинтересована в расширении партнерства, в том числе в вопросах реализации совместных инфраструктурных проектов. Также советник президента назвал важным выстраивание диалога на уровне бизнес-сообщества. Он пригласил представителей бизнеса Алжира принять активное участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Одним из гостей форума может стать министр энергетики и горнодобывающей промышленности Алжира Мохамед Аркаб. Еще обсуждалась возможность приезда глав провинций Алжира для проведения встреч с главами регионов России с целью развития межрегиональных связей. С целью укрепления взаимодействия в области организации и проведения совместных деловых и выставочных мероприятий рассматривается возможность подписания соглашений о сотрудничестве между Фондом «Росконгресс» и торговыми и бизнес-ассоциациями Алжира на площадке ПМЭФ.

«Алжир настроен на развитие всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией. Мы надеемся, что наше участие в Петербургском экономическом форуме в этом году позволит найти новые точки взаимодействия, в том числе по реализации совместных инвестиционных проектов», — отметил Бенамара.

В этом году отмечается 60-летие установления дипломатических отношений. В рамках встречи стороны обсудили проведение ряда деловых российско-алжирских мероприятий, приуроченных к этой юбилейной дате. В частности, речь шла об организации Дней Алжира в России и Дней России в Алжире.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня 2022 года. Регистрация представителей СМИ продлится до 13 мая.