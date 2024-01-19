Общество 19 января 2024, 14:52 Советник президента Толстой: избежать использования ИИ в литературе невозможно

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На сегодняшний день создание литературных произведений с использованием технологий искусственного интеллекта неизбежно. Такое мнение выразил советник президента, председатель совета Фонда кино, член жюри литературной премии «Большая книга» Владимир Толстой в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, пока что можно отличить самобытный, авторский текст от написанного нейросетями. Оригинальные произведения искусства, созданные человеком, всегда будут ценнее, сообщил RT.

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«Наша задача — уметь отличать, а также выбирать авторов, которые пишут и работают самостоятельно. Повлиять на это, как-то регулировать невозможно. Все попытки ограничить нейросети и ИИ выглядят неубедительно», — отметил Толстой.