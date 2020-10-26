Совет при президенте РФ рассмотрит вопрос ограничений по СОVID-19

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, заявил о скором рассмотрении вопроса ограничительных мер в период распространения коронавируса.

Он подчеркнул, что в настоящий момент в нашей стране действуют лишь минимальные меры безопасности. Ряд юристов считает, что эти ограничения введены не совсем правильно, информирует сайт NEWS.ru.

«Наша позиция заключается в том, чтобы посмотреть, чего не хватает в законах, чтобы, с одной стороны, не надо было жестко ограничивать права и свободы граждан, а с другой — чтобы эти минимальные ограничения вводились корректно», — отметил Фадеев.

Он добавил, что под вопросом находится требование обязательного использования перчаток во время пандемии. Представители СПЧ уже обратились в Роспотребнадзор, чтобы получить разъяснения по этому поводу.