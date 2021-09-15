Совет по биологической безопасности создадут при ОДКБ

Координационный совет, который займется анализом вопросов по обеспечению биологической безопасности, появится при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В него войдут уполномоченные органы государств, входящих в организацию. Как сообщил ТАСС, такое решение приняли секретари совбезов стран — участниц ОДКБ на заседании в Душанбе.

Основными задачами координационного совета станет разработка совместных мер по предотвращению угроз национальной, региональной и международной безопасности, связанных с биологическими факторами, на территории стран — членов организации.

Кроме того, входящие в ОДКБ государства намерены создать правовую базу, которая позволит профильным структурам вести тесное сотрудничество в сфере биологической безопасности. Россию на заседании представлял секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

В ОДКБ входят шесть государств: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Договор о коллективной безопасности они подписали в 1992 году. Должность председателя ОДКБ в 2020–2021 годах занимает представитель Таджикистана.