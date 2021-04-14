Совет матерей России: дополнительный отпуск для мужчин поднимет рождаемость в РФ

Рождаемость в России пойдет вверх, если государство предоставит мужчинам дополнительный оплачиваемый отдых после рождения ребенка. Об этом заявила «Ридусу» председатель правления Совета матерей России Татьяна Буцкая.

Она напомнила, что первые дни после родов могут быть для женщины крайне энергозатратными. Поэтому было бы логично, если бы рядом с ней в эти дни находился муж в качестве помощника и поддержки. По ее словам, это мог бы обеспечить пятидневный законный отпуск для отца. Также данная инициатива помогла бы вжиться в новую роль.

«Вот эти пять дней, если они будут подарены семье государством, это будет достаточно весомый вклад в рождаемость в России вообще. Потому что если женщина вспоминает свои роды как ад, она второй раз рожать не будет. Если у нее было кесарево сечение и она не могла ни встать, ни сесть, ни поднять ребенка, а тут еще некому помочь, то на следующего ребенка она просто не решится», — заключила Буцкая.