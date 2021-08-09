«Совет матерей» отреагировал на скандал с ЛГБТ-пропагандой в детском лагере на Урале

Председатель «Совета Матерей» России Татьяна Буцкая заявила, что согласна с тем, что программу детских лагерей нужно проверять строже, однако перегибать палку не стоит. Так она прокомментировала на скандал в уральском детском лагере «Талый ключ». Его обвинили в ЛГБТ-пропаганде, сообщил «Ридус».

«Наверное, надо как-то более серьезно следить за педагогической программой внутри лагеря. Я солидарна с „Союзом отцов“. Если уж говорить о празднике „Наоборот“, то, скорее, это дети, которые становятся директором лагеря или вожатым, на них тогда ложится какая-то ответственность. Это совершенно не то, что мальчик переодевается в девочку и начинает играть в какие-то ролевые игры», — сказала Буцкая.

При этом она добавила, что в таком вопросе надо тоже не перегибать палку. По ее словам, когда начинают запрещать мороженое «Радуга», это тоже странно.

Ранее Глава регионального «Совета отцов» Вячеслав Бальцевич заявил, что в детском лагере на Урале «Талый ключ» ведется ЛГБТ-пропаганда.