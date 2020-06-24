Совет крымских татар призвал участвовать в голосовании по Конституции

«Поправки к конституции укрепляют суверенитет РФ и совершенствуют социальную сферу нашего государства, позволяют сохранять и укреплять нашу крымскотатарскую самобытность», — указано в документе, принятом по итогам заседания совета.

Его составители подчеркнули необходимость защиты базовых ценностей многонационального и многоконфессионального состава России и отметили, что на суверенитете, многообразии этнической самобытности народов и семейных ценностях «стоит и будет стоять российская государственность».

Совет призвал крымских татар прийти отдать свой голос, так как это важно для будущих поколений. «Важно сделать свой правильный выбор именно сейчас, чтобы заслужить благодарность наших потомков за поддержку позитивных изменений и активное участие в жизни страны», — говорится в обращении.

Ранее ЦИК сообщил, что отдать свой голос по поправкам в Конституцию РФ можно будет в помещениях участковых избирательных комиссий раньше основного голосования.