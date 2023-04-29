Общество 29 апреля 2023, 11:17 Совет командиров ЧВК «Вагнер» решил позвать на работу генерал-полковника Мизинцева Пригожин: в ЧВК «Вагнер» решили предложить должность генерал-полковнику Мизинцеву РИА «Новости»

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На совете командиров ЧВК «Вагнер» приняли решение предложить должность генерал-полковнику Михаилу Мизинцеву должность, заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. Комментарий опубликовала в Telegram-канале пресс-служба предпринимателя.

Пригожин уточнил, что Мизинцеву хотят предложить должность первого заместителя командира ЧВК Дмитрия Уткина. Он же «Вагнер», напомнил бизнесмен.

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Мизинцева назначили заместителем министра обороны в сентябре 2022 года. Сообщение о его увольнении распространил военкор Александр Сладков. Официально эту информацию пока не подтвердили.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отказался комментировать новости об увольнении Мизинцева. Он переадресовал этот вопрос в Минобороны.

«Нет, не могу ничего по этому поводу сказать. Это тема Министерства обороны», — сказал представитель Кремля.