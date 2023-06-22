Общество 22 июня 2023, 16:28 Совет главных архитекторов регионов России начал работу в Ленобласти

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В Ленинградскую область прибыли 120 архитекторов со всей России, чтобы оценить архитектурные практики региона и обменяются наработанным опытом. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Главными темами Совета в этом году станут развитие комфортной городской среды и архитектура быстрого реагирования.

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Архитекторов ожидают брифинги, круглые столы, обсуждение реконструкции бывшей мебельной фабрики Пиетинена в Выборге и многое другое.