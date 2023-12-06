Общество 06 декабря 2023, 11:08 Совет Фонда президентских грантов: начинающие волонтерские организации могут претендовать на миллион рублей

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Член экспертного совета Фонда президентских грантов Дмитрий Поликанов рассказал в эфире радиостанции Sputnik о процедуре получения соответствующих выплат волонтерскими организациями.

По его словам, фонд обрабатывает поданные заявки и отдает приоритет тем предложениям, которые способны помочь большему количеству людей. Во время процедуры исключена возможность необъективного подхода, добавил эксперт.

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Он также отметил, что существуют гранты разного уровня. Теперь даже начинающие объединения добровольцев имеют право претендовать на 999 999 рублей.