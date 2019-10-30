Совет Федерации поддержал идею об отмене домашних заданий для школьников

Белгородский губернатор посмотрел стендап и предложил отменить домашние задания в школах Подробнее

По его мнению, учителя часто «перебарщивают с заданиями».

«Евгений Степанович, я считаю, недалек от истины, я в чем-то с ним согласен. Может быть, не совсем, но ограничить надо какое-то время, ну, часа полтора там. Кроме школы, у ребенка же еще есть занятия, спортивные секции. А то иногда просто времени ни на что не остается», — отметил Виктор Кресс.

Он добавил, что еще не время говорить о законодательной инициативе.

«Прежде чем законодательно закрепить, надо пообсуждать этот вопрос. Но я считаю, что многие родители, у которых дети учатся в школе, с Евгением Степановичем Савченко солидарны».

Ранее губернатор Белгородской области Евгений Савченко предложил отменить домашние задания в школах. По его словам, это «плохая многолетняя привычка», которая травмирует детей и родителей.