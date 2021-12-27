Совет Федерации взял тайм-аут в рассмотрении закона о домашнем насилии

Тайм-аут в рассмотрении закона о насилии в семье взяли в Совете Федерации. Тем не менее спикер палаты Валентина Матвиенко заявила ТАСС, что страна нуждается в таком законе.

Она заверила, что парламент будет продолжать искать компромиссное решение, ведя обсуждение законопроекта.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что бороться с насилием в семьях позволяют имеющиеся законы, но бывает, что стражи порядка реагируют не вовремя, что и приводит к трагедиям.

Россиянке Маргарите Грачевой, которой ревнивый бывший супруг отрубил кисти рук, Европейский суд по правам человека обязал РФ выплатить 370 тысяч евро. В решении говорится, что правоохранительные органы не вмешались, чтобы предотвратить нападение мужа. Саму работу полицейских назвали пассивной.

В сумму компенсации включили расходы на медицинские услуги, потерянные доходы, а также возмещение морального вреда. Одну руку женщине восстановили, вместо другой был установлен бионический протез. Сейчас Маргарита замужем за другим человеком.