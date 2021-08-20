Совет Федерации предложил запретить сбор лишних персональных данных

Первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова озвучила предложение о запрете операторам персональных данных сбора лишней информации о своих клиентах, а также о создании нового сервиса, который позволит гражданам управлять личной информацией. Об этом написала «Парламентская газета».

По ее словам, персональные данные являются собственностью человека, только ему можно решать, как ими распоряжаться. Государство должно защищать это право. Рукавишникова отметила, что люди чаще склонны доверять госорганам и организациям и реже — интернету и соцсетям. Однако они продолжают регистрироваться на всевозможных сайтах и «дарить» им свои телефоны, данные банковских карт, сведения о семейном положении и так далее.

«Люди не запоминают весь тот список ресурсов, где они оставили свои данные. Поэтому государство, например, на портале госуслуг, могло бы создать такой сервис, где бы хранилась вся информация об операторах, которым человек отправил свои данные», — отметила Рукавишникова.