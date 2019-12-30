Совет Федерации предложил облегчить создание семейных детских садов

С таким предложением Кутепов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой и руководителям профильных ведомств. Сенатор также призвал уточнить правила противопожарной безопасности и отказаться от лишних требований СанПиНов.

Обычно семейные детсады открывают многодетные родители. Таким образом, они могут организовать присмотр, уход, воспитание и обучение свои детей дома. Группу оформляют как подразделение муниципального детсада.

«В семейных детских садах обычно находятся братья и сестры. А воспитатель — их мама, и она будет тщательно следить за качеством еды без дополнительной регуляторики. Поэтому необходимо уточнить СанПиНы и другие документы, чтобы в семейных детских садах, с одной стороны, обязательно соблюдали правила противопожарной и другой безопасности, а с другой, не сталкивались с таким препятствиями, из-за которых они просто не могут работать или закрываются», — уточнил Кутепов.

По мнению главы комитета, развитию сферы и родителям, которые пытаются открыть детсад, мешает ряд проблем. Кутепов предложил избавиться от необоснованных требований. Он подчеркнул, что в некоторых нормативных актах понятия «семейный детский сад» и «другие формы дошкольного образования» не разделяются.

«Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным пересмотр положений Письма с целью обеспечения возможности развития СДГ и направление в регионы соответствующих разъяснений», — заметил сенатор.

Ввести разделение необходимо и в санитарных правилах.

«Для многодетной семьи откладывать указанное в СанПиН количество суточных проб еды в требуемом объёме не только слишком расточительно, но и технически нереализуемо, поскольку необходимо специально оборудованное отдельное место (дополнительный холодильник)», — заявил Кутепов.

Сенатор убежден, что важно поддерживать семейные детские сады.

«Поддержка семейных дошкольных групп на региональном уровне одновременно способствует и сохранению трудовой занятости женщин, и повышению мотивации к рождению последующих детей», — отметил Кутепов.