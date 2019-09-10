Совет Федерации пообещал защиту болгарским «Русофилам»
«Будем разбираться и будем решительно защищать. По всем линиям — дипломатической, общественно-политической и, если будет уместно, юридической», — заявил сенатор.
По его словам, он отлично знаком с некоторыми из задержанных. В частности, с ними Косачев сотрудничал в рамках известного Ливадийского форума, который Совфед ежегодно созывает в Крыму.
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Сенатор пообещал, что Москва потребует «исчерпывающих оценок происходящего» от международного сообщества. В частности, от правозащитников, которые говорят об «узниках совести», а также от НАТО и Евросоюза, которые, по словам сенатора, часто поднимают тему прав человека.
Ранее СМИ сообщили, что в Болгарии были задержаны секретарь и председатель болгарского движения «Русофилы». Юрий Борисов и Николай Малинов якобы стали фигурантами дела о шпионаже.