Совет Федерации пообещал защиту болгарским «Русофилам»

В Болгарии по подозрению в шпионаже задержали группу сторонников дружбы Софии с Москвой. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев вступился за задержанных и пообещал им поддержку по всем каналам.

«Будем разбираться и будем решительно защищать. По всем линиям — дипломатической, общественно-политической и, если будет уместно, юридической», — заявил сенатор.

По его словам, он отлично знаком с некоторыми из задержанных. В частности, с ними Косачев сотрудничал в рамках известного Ливадийского форума, который Совфед ежегодно созывает в Крыму.

Уотергейт по-сербски. Как Москва оказалась в центре шпионского скандала с Белградом Подробнее

Сенатор пообещал, что Москва потребует «исчерпывающих оценок происходящего» от международного сообщества. В частности, от правозащитников, которые говорят об «узниках совести», а также от НАТО и Евросоюза, которые, по словам сенатора, часто поднимают тему прав человека.

Ранее СМИ сообщили, что в Болгарии были задержаны секретарь и председатель болгарского движения «Русофилы». Юрий Борисов и Николай Малинов якобы стали фигурантами дела о шпионаже.