Совет Федерации поддержал идею наказания чиновников за оскорбление граждан

По словам Старовойтова, инициативу поддержал и президент Владимир Путин, потому у законопроекта большие шансы на принятие, хоть до этого правительство и Верховный суд направили отрицательный отзыв.

Общественная палата РФ обсудила случаи применения закона об оскорблении власти Подробнее

«Если следовать доводам о том, что мы идем по пути декриминализации законодательства, то статью УК РФ 319 „Оскорбление представителя власти“ нужно тоже отменять. Но если нет, то пусть норма будет зеркальной и чиновник несет ответственность за свои слова», — сказал депутат, уточнив, что законопроект требует доработки, которую он готов провести.

В Совете по правам человека считают, что документ нужен, чтобы уравновесить права россиян, а также снизить негатив от закона, предусматривающий наказание для граждан за неуважение чиновников.