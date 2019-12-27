    27 декабря 2019, 03:44

    Совет Федерации назвал основные направления работы в следующем году

    Александра Каширина

    В Совете Федерации рассказали о том, какие изменения в законодательстве принесет наступающий год, а также какие сферы жизни попадут в сферу влияния парламентариев. Об этом написала газета «Известия».
    Совет Федерации назвал основные направления работы в следующем году

    Во первых, парламентарии Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин выступили с инициативой сделать для младших классов горячее питание бесплатным для каждого школьника. Законопроект уже принят в первом чтении.

    Также планируется выделить деньги на ремонт в школах, причем они болжны будут его завершить за лето 2020 года. На повестке дня по-прежнему остается стандартизация учебников истории России XX века и меры информационной безопасности детей.

    Помимо этого в Совете Федерации рассмотрят повышение зарплат учителям в регионах, трудоустройство иностранных студентов, а также обсудят программы лекарственного страхования и методы усиления доступности и качества работы первичного звена здравоохранения, а также качества диагностики и лечения онкологических заболеваний.

    В планах сенаторов также усовершенствовать механизмы кадастрового учета. Помимо этого они продолжат мониторинг и донастройку законодательства по эскроу-счетам и проектному финансированию строительства.