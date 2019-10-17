  • Совет Федерации намерен усовершенствовать законодательство в области кибербезопасности

    17 октября 2019, 16:57

    Артур Блянихов

    Сенатор Андрей Кутепов обозначил необходимость комплексного обеспечения информационной безопасности, поскольку в современных реалиях любая цифровая инфраструктура подвержена кибератакам. Кутепова процитировала «Парламентская газета».

    По словам парламентария, необходимо минимизировать риски, которые связаны с утечкой информации. В особенности, это касается реализации крупных проектов, как в сфере градостроительства, так и в бизнес-сфере.

    «Информационная безопасность должна обеспечиваться комплексно. Особенно защищены должны быть системы обработки данных», — обратил внимание председатель Комитета Совфеда по экономической политике.

    По данным издания, в верхней палате парламента создана Временная комиссия по законодательному регулированию вопросов кибербезопасности. До конца года она планирует разработать документ, в котором будут предложены конкретные инициативы по этим вопросам.