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    02 декабря 2020, 19:17

    Совет Европы рассмотрит заявление бизнесмена Пригожина по вопросу санкций

    Редакция сайта 360°

    В сообществе пресс-службы компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте» прокомментировали факт рассмотрения заявления бизнесмена Евгения Пригожина в Совете Европы.

    Международная организация приняла все необходимые документы об исключении предпринимателя из санкционного списка. Также в соответствии с процедурой Евросоюза ведомством были предоставлены документы, на основании которых принималось решение о наложении ограничений.

    «Евгений Викторович сообщает, что имеющиеся в данных документах сведения основаны на выдержках из СМИ, в том числе содержащих в большинстве своем фейковую информацию и домыслы. Команда юристов Евгения Викторовича намерена оспорить решение о наложении санкций и доказать отсутствие оснований для их введения», — указывается в заявлении «Конкорда».

    В ноябре Пригожин подал официальное заявление в Совет Европы об отмене наложенных санкций, назвав аргументацию СЕ необоснованной. Также политическая организация не указала, какими действиями бизнесмен «нарушал» положения безопасности Евросоюза.