Совет Европы рассмотрит заявление бизнесмена Пригожина по вопросу санкций

Международная организация приняла все необходимые документы об исключении предпринимателя из санкционного списка. Также в соответствии с процедурой Евросоюза ведомством были предоставлены документы, на основании которых принималось решение о наложении ограничений.

«Евгений Викторович сообщает, что имеющиеся в данных документах сведения основаны на выдержках из СМИ, в том числе содержащих в большинстве своем фейковую информацию и домыслы. Команда юристов Евгения Викторовича намерена оспорить решение о наложении санкций и доказать отсутствие оснований для их введения», — указывается в заявлении «Конкорда».

В ноябре Пригожин подал официальное заявление в Совет Европы об отмене наложенных санкций, назвав аргументацию СЕ необоснованной. Также политическая организация не указала, какими действиями бизнесмен «нарушал» положения безопасности Евросоюза.