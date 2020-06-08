Совет директоров «Роснефти» снова возглавил Герхард Шредер

Совет директоров ПАО «НК „Роснефть“» собрался на первое заседание по итогам годового собрания акционеров. Председателем вновь избрали Герхарда Шредера.

На заседание правление «Роснефти» собралось 5 июня, уточнили в пресс-службе корпорации.

«Председателем совета директоров ПАО „НК ‚Роснефть‘“ избран Герхард Шредер», — подчеркнули в компании.

Во время собрания совет директоров сформировал состав и избрал председателей комитетов «Роснефти».

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер возглавляет совет директоров корпорации с 2017 года. Он известен своей позицией по дружественным отношениям между странами. По словам политика, государства не должны досаждать друг другу санкциями.

В мае главным исполнительным директором «Роснефти» переназначили Игоря Сечина. Ему предстоит руководить компанией еще пять лет.