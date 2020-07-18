«Совесть Конгресса»: борец за права чернокожих Джон Льюис скончался в США

В США ушел из жизни политик и глава движения борцов за гражданские права Джон Льюис. Конгрессмену было 80 лет. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала его одним из героев американской истории.

Пелоси рассказала о кончине Льюиса, опубликовав на своем сайте посвященный правозащитнику пресс-релиз.

«Сегодня Америка оплакивает потерю одного из величайших героев американской истории — конгрессмена Джона Льюиса, совести Конгресса», — написала она.

Пелоси охарактеризовала конгрессмена как человека, каждый день жизни которого «был посвящен обеспечению свободы и справедливости для всех».

«Льюис был титаном движения за гражданские права, чьи доброта, вера и храбрость изменили нашу нацию», — подчеркнула спикер палаты представителей.

Темнокожий политик долгое время боролся с онкологией. В последние недели жизни он нашел в себе силы присоединиться к мирным акциям протестов в США.

«Наши умы, души и сердца не могут успокоиться до тех пор, пока свобода и справедливость не существуют для всех людей», — процитировала Пелоси фразу, сказанную Льюисом более 50 лет назад.

Джон Льюис более 30 лет был одним из лидеров движения за гражданские права.