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    18 июля 2020, 08:52

    «Совесть Конгресса»: борец за права чернокожих Джон Льюис скончался в США

    Александра Ломейко

    В США ушел из жизни политик и глава движения борцов за гражданские права Джон Льюис. Конгрессмену было 80 лет. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала его одним из героев американской истории.

    Пелоси рассказала о кончине Льюиса, опубликовав на своем сайте посвященный правозащитнику пресс-релиз.

    «Сегодня Америка оплакивает потерю одного из величайших героев американской истории — конгрессмена Джона Льюиса, совести Конгресса», — написала она.

    Пелоси охарактеризовала конгрессмена как человека, каждый день жизни которого «был посвящен обеспечению свободы и справедливости для всех».

    «Льюис был титаном движения за гражданские права, чьи доброта, вера и храбрость изменили нашу нацию», — подчеркнула спикер палаты представителей.

    Темнокожий политик долгое время боролся с онкологией. В последние недели жизни он нашел в себе силы присоединиться к мирным акциям протестов в США.

    «Наши умы, души и сердца не могут успокоиться до тех пор, пока свобода и справедливость не существуют для всех людей», — процитировала Пелоси фразу, сказанную Льюисом более 50 лет назад.

    Джон Льюис более 30 лет был одним из лидеров движения за гражданские права.