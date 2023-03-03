Общество 03 марта 2023, 12:55 Совещание Путина с Совбезом традиционно пройдет в закрытом формате Песков: совещание Путина с Совбезом будет традиционно закрытым РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин 3 марта проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что большая часть мероприятия будет закрытой, сообщил ТАСС.

«Сегодня в середине дня Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — уточнил Песков.

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По его словам, основная часть совещания традиционно пройдет в закрытом формате. Помимо этого, в графике президента есть несколько встреч и заседаний. Они будут носить внутренний характер, добавил представитель Кремля.

Песков также не стал давать однозначный ответ на вопрос о том, будет ли вступительная часть совещания с Совбезом открытой. Он пояснил, что иногда Путин предпочитает обозначать тему сам, а иногда этого не делает.

«Но, конечно же, сам Совбез будет проходить, как всегда, в закрытом режиме», — заключил пресс-секретарь президента.