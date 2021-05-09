Совершивший «чудо в кукурузном поле» пилот проехал на танке в День Победы

Герой России Дамир Юсупов, получивший известность после посадки самолета на кукурузном поле в Московской области, проехал в День Победы на танке ИС-3 на марше пеших и механизированных колонн в Верхней Пышме под Екатеринбургом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Юсупов проходил срочную службу в танковом батальоне и был механиком-водителем. В армии он управлял именно танком ИС-3.

«День Победы — это самый яркий, самый волнительный праздник, самый эмоциональный для всех нас. Большая честь вообще присутствовать на параде. А идти в колонне, где танки, наша легендарная техника, которая ковала Победу, — большая честь, большая гордость. Мне очень приятно», — заявил летчик.

Также к торжественному маршу присоединились герои России Олег Касков и Роман Шадрин. Кроме того, в шествии двигались почти 40 единиц исторической военной техники, в том числе бронеавтомобили и пятибашенный танк Т-35.

«Чудо в кукурузном поле» произошло 15 августа 2019 года. Юсупов был командиром лайнера А321, на борту которого были 226 пассажиров. Воздушное судно поднялось в небо из аэропорта Жуковский и на высоте 20–30 метров столкнулось со стаей чаек. Птицы забили воздухозаборники, из-за чего двигатели начали барахлить. Тогда пилоты решили посадить самолет в кукурузном поле. Никто не погиб, обошлось без пожара, хотя баки были наполнены доверху. Президент России присвоил звание Героя России Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину, которые сажали самолет.