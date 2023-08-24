Эксклюзив 24 августа 2023, 15:30 «Совершенно нетипичная ситуация». Липецкая БСМП уволила санитарку, которая швырнула пациентку Санитарку БСМП № 1 Липецка уволили после видео со швырянием пожилой пациентки

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В соцсетях появилось видео из БСМП № 1 в Липецке, где санитарка толкнула раздетую пожилую пациентку, и та ударилась грудью о кровать. Специалист больницы по связям с общественностью Эвелина Протасова сообщила «360», что сотрудницу уволили.

Ролик сняли 19 августа в палате токсикологического отделения. Санитарка ругалась с раздетой пациенткой, а потом толкнула ее. Пожилая женщина упала, ударилась грудью о кровать и с трудом поднялась на ноги.

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Нападавшую уволили, сообщила Эвелина Протасова. В учреждении приняли «профилактические меры».

«Это, конечно, нонсенс для больницы, шок-контент, совершенно нетипичная ситуация. Несмотря на то, что это отделение токсикологии, специфический контингент, мы очень осуждаем такое поведение», — заявила она.

Роликом заинтересовались правоохранительные органы. Проверку организовала прокуратура Липецкой области, доследственную — Следственный комитет России. Проведение последней взяли на контроль в Москве.