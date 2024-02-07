Эксклюзив 07 февраля 2024, 15:46 «Совершенно не райские условия». Валуев философски ответил на вопрос о старении Валуев: человек стареет, когда теряет цель и останавливается на своем пути Телеканал «360»

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Человек начинает стареть не с наступлением определенного возраста, а когда застаивается на своем пути, довольствуется тем, что есть, и не стремится к новому. Депутат Госдумы и российский боксер Николай Валуев на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой заявил, что с уважением относится к людям, которые и в 70 лет находят новые хобби: собирают корабли или вяжут свитеры.

«Обожаю приехать на дачу к своей маме. И я вижу, что она живет в этом мире полноценно, существует со своими соседями. <…> Они постоянно что-то делают. В глаза им посмотри — не старые люди. А они себя вообще таковыми не считают», — поделился депутат.

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Валуев признался, что видел абсолютно старых людей, которым всего 30 лет. Казалось бы, молодые, но у них нет целей, они остановились, отчаялись, пресытились — глубокие старики.

Деньги не решают

Над физической формой тоже нужно работать, напомнил боксер. Спорт и отказ от вредных привычек — путь к долголетию. Но это тоже труд и время.

«Уж точно придется себя заставлять. Чем дальше, тем здоровье дороже. У всех возможности разные, но здоровье дороже во всех отношениях. Я видел больных очень богатых людей, у которых есть деньги на невероятные медикаменты, но им это не поможет. И я видел людей, которые звезд с неба не хватают, но здоровые и очень даже энергичные», — заявил спикер.

Кузнец своей жизни

Валуев отметил, что затронут очень философский вопрос. Но человек, уверен депутат, во многом способен свое счастье ковать сам.

Когда мы были извергнуты из рая, Господь сказал: теперь вы сами себе голова, там я за вас был, а тут будьте добры. И человек пошел. Путем лишений, обретения жизненного опыта. А в раю он жил как хомячок: его поили, кормили, ни о чем думать не надо было. Здесь у нас уже совершенно не райские условия. Николай Валуев

Ранее Валуев рассуждал о том, что никто в этом мире не идеален. Но не стоит сожалеть о содеянном, оглядываясь назад — нужно принимать ситуацию и исправлять ошибки.