facebook_pixel
    13 ноября 2020, 22:36

    «Совершенно дикая идея». Независимые профсоюзы — о предложении увеличить срок новогодних праздников

    Артур Блянихов

    Зампред Федерации независимых профсоюзов РФ Александр Шуршиков обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» предложение партии «Коммунисты России» увеличить продолжительность новогодних праздников.

    «Совершенно дикая идея», — подчеркнул Шуршиков.

    Он напомнил, что в стране сократилось количество рабочих мест, а у людей резко сократились доходы. Поэтому предложение увеличить количество нерабочих дней, мягко говоря, излишне.