«Совершенно дикая идея». Независимые профсоюзы — о предложении увеличить срок новогодних праздников
Зампред Федерации независимых профсоюзов РФ Александр Шуршиков обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» предложение партии «Коммунисты России» увеличить продолжительность новогодних праздников.
«Совершенно дикая идея», — подчеркнул Шуршиков.
Он напомнил, что в стране сократилось количество рабочих мест, а у людей резко сократились доходы. Поэтому предложение увеличить количество нерабочих дней, мягко говоря, излишне.