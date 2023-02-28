Общество 28 февраля 2023, 19:08 Совершение преступления полицейским исключат из списка отягчающих обстоятельств Госдума исключит из числа отягчающих обстоятельств совершение преступления полицейским РИА «Новости»

Читать 360tv в

Депутаты Государственной думы в первом чтении одобрили законопроект, в соответствии с которым совершение преступления сотрудником полиции не будут принимать во внимание как отягчающее обстоятельство. Об этом сообщил ТАСС.

Поправки внесут в статью Уголовного кодекса «Обстоятельства, отягчающие наказание». Из нее уберут положение, признающее совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел отягчающим обстоятельством.

Реклама

В пояснительной записке авторы инициативы указали, что в среднем количество совершаемых в России преступлений среди сотрудников полиции не превышает 1% от общего числа.

Реклама

«Принятие поправок поможет избежать несправедливого и незаслуженного недоверия к сотрудникам правоохранительных органов и восстановит логику законодательного регулирования», — сказано в сопроводительных документах.

В случае принятия законопроект вступит в силу в день его официального опубликования.