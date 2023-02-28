28 февраля 2023, 19:08
Совершение преступления полицейским исключат из списка отягчающих обстоятельств
Госдума исключит из числа отягчающих обстоятельств совершение преступления полицейским
Депутаты Государственной думы в первом чтении одобрили законопроект, в соответствии с которым совершение преступления сотрудником полиции не будут принимать во внимание как отягчающее обстоятельство. Об этом сообщил ТАСС.
Поправки внесут в статью Уголовного кодекса «Обстоятельства, отягчающие наказание». Из нее уберут положение, признающее совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел отягчающим обстоятельством.
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В пояснительной записке авторы инициативы указали, что в среднем количество совершаемых в России преступлений среди сотрудников полиции не превышает 1% от общего числа.
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«Принятие поправок поможет избежать несправедливого и незаслуженного недоверия к сотрудникам правоохранительных органов и восстановит логику законодательного регулирования», — сказано в сопроводительных документах.
В случае принятия законопроект вступит в силу в день его официального опубликования.
Госдума РФ
Полиция
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