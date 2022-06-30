Совбез заявил, что Россия неугодна Западу в статусе суверенной державы

Россия неугодна Западу по факту своего существования в статусе суверенной державы. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

«История дает тому массу примеров. Вспомните, через какое время западники объявили холодную войну СССР: менее чем через год после окончания Второй мировой войны», — напомнил он.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил «360», что Россия также фактом своего существования «мешает Западу сделать весь мир своей колонией». Страна «ломает все расчеты» западных стран. По мнению Журавлева, Россию не понимают и порой боятся. В 1990-е годы Запад пытался подмять Россию под себя уговорами, дипломатией, впоследствии начали давить на нее, но она все равно не собирается играть по правилам. Западные страны придерживаются дикарской позиции, «искренне верят, что мир — это только они», и считают, что если Россия не подчиняется и не разваливается, то ее «надо развалить», добавил политолог.