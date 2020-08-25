Совбез посчитал США главным источником хакерских угроз

Большая часть хакерских атак идет с территории США. При этом вредоносная активность из России занимает лишь 5-7% от общего числа компьютерных атак за 2016–2019 годы. Об этом заявили в Совете безопасности.

«Американцы лидируют в статистике по вредоносной активности со значительным отрывом: за 2016–2019 годы — от 40% до 75% в зависимости от типа вредоносных воздействий», — заявил заместитель секретаря Совбеза Олег Храмов в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, все отчеты говорят о том, что для хакерских атак по всему миру используются компьютеры, расположенные в США. Храмов добавил, что все данные есть в открытом доступе, но не указал точные источники. При этом такая информация на Западе не распространяется, чтобы сохранялась видимость «тотальной российской угрозы в киберпространстве».

Из-за такого нагнетания страдают все, считает Храмов. Тормозится экономика, вводятся санкции, международные отношения заходят в тупик. В целом население перестает доверять цифровым технологиям.

Ранее американские сенаторы обвинили российских хакеров во взломе сетей Демократической партии. Якобы приказ отдал сам Владимир Путин.