Совбез посчитал США главным источником хакерских угроз
«Американцы лидируют в статистике по вредоносной активности со значительным отрывом: за 2016–2019 годы — от 40% до 75% в зависимости от типа вредоносных воздействий», — заявил заместитель секретаря Совбеза Олег Храмов в интервью газете «Аргументы и факты».
По его словам, все отчеты говорят о том, что для хакерских атак по всему миру используются компьютеры, расположенные в США. Храмов добавил, что все данные есть в открытом доступе, но не указал точные источники. При этом такая информация на Западе не распространяется, чтобы сохранялась видимость «тотальной российской угрозы в киберпространстве».
Из-за такого нагнетания страдают все, считает Храмов. Тормозится экономика, вводятся санкции, международные отношения заходят в тупик. В целом население перестает доверять цифровым технологиям.
Ранее американские сенаторы обвинили российских хакеров во взломе сетей Демократической партии. Якобы приказ отдал сам Владимир Путин.