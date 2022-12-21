Общество 21 декабря 2022, 12:16 Совбез не увидел оснований для новой волны мобилизации Председатель Совфеда Матвиенко заявила об отсутствии необходимости новой волны мобилизации РИА «Новости»

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Совет безопасности России ни разу не обсуждал проведение новой волны мобилизации, никакой необходимости в возобновлении мероприятия нет. Об этом на пресс-конференции по итогам осенней парламентской сессии заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, написал ТАСС.

«Темы новой волны мобилизации нет в повестке, ее не поднимали в Совбезе. Мне нечего добавить к тому, что сказал президент. В новой волне мобилизации нет государственной необходимости», — сказала она.

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Президент России Владимир Путин заявлял об отсутствии факторов необходимости набора новых военнослужащих в зону специальной операции.

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Он уточнил, что осенью в ряды ВС РФ призвали 300 тысяч человек, из которых в войсковую группировку попали только 150 тысяч бойцов. Остальные продолжают проходить активную боевую подготовку в своих подразделениях.

Также в России появится специальная рабочая группа, которая займется вопросами социальной поддержки участников спецоперации. В нее войдут парламентарии, журналисты и общественные деятели.