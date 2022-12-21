21 декабря 2022, 12:16
Совбез не увидел оснований для новой волны мобилизации
Председатель Совфеда Матвиенко заявила об отсутствии необходимости новой волны мобилизации
Совет безопасности России ни разу не обсуждал проведение новой волны мобилизации, никакой необходимости в возобновлении мероприятия нет. Об этом на пресс-конференции по итогам осенней парламентской сессии заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, написал ТАСС.
«Темы новой волны мобилизации нет в повестке, ее не поднимали в Совбезе. Мне нечего добавить к тому, что сказал президент. В новой волне мобилизации нет государственной необходимости», — сказала она.
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Президент России Владимир Путин заявлял об отсутствии факторов необходимости набора новых военнослужащих в зону специальной операции.
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Он уточнил, что осенью в ряды ВС РФ призвали 300 тысяч человек, из которых в войсковую группировку попали только 150 тысяч бойцов. Остальные продолжают проходить активную боевую подготовку в своих подразделениях.
Также в России появится специальная рабочая группа, которая займется вопросами социальной поддержки участников спецоперации. В нее войдут парламентарии, журналисты и общественные деятели.
Валентина Матвиенко
Совет безопасности РФ
Частичная мобилизация в РФ
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