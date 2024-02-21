Общество 21 февраля 2024, 14:02 Sovainfo.ru: птиц стоит подкармливать семечками, орехами и салом

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Конец зимы — сложное время для птиц, потому что у них возникают большие сложности с поиском еды. О том, как их правильно кормить, сообщил sovainfo.ru со ссылкой на специалистов из национального парка «Самарская Лука».

Они рассказали, что птиц можно подкормить семечками, орешками и салом. Он привлекут дятлов, синиц и дубоносов.

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Как добавил RT, можно повесить кормушки за окном. Тогда можно будет понаблюдать за птицами с минимального расстояния.

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