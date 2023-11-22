22 ноября 2023, 14:57
Сова размером со скворца поселилась в петербургском парке Сергиевка
Петербургскому фотографу Станиславу Крутоверцеву удалось запечатлеть воробьиного сычика — одну из самых маленьких сов в России. Птица размером со скворца поселилась в парке Сергиевка. Об этом сообщил «Питер ТВ», ссылаясь на блог «Каждой твари по паре» Павла Глазкова.
Эти совы круглогодично живут в крупных парках Северной столицы и успешно выводят потомство. Гнезда вить они не умеют, поэтому занимают скворечники или старые дупла дятлов.
Санкт-Петербург
Птицы
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