Общество 22 ноября 2023, 14:57 Сова размером со скворца поселилась в петербургском парке Сергиевка

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Петербургскому фотографу Станиславу Крутоверцеву удалось запечатлеть воробьиного сычика — одну из самых маленьких сов в России. Птица размером со скворца поселилась в парке Сергиевка. Об этом сообщил «Питер ТВ», ссылаясь на блог «Каждой твари по паре» Павла Глазкова.

Эти совы круглогодично живут в крупных парках Северной столицы и успешно выводят потомство. Гнезда вить они не умеют, поэтому занимают скворечники или старые дупла дятлов.