На кадрах видно, что граждан не пускают в само здание. Один из героев ролика постучал палкой в окно, чтобы получить нужные ему документы.

«Принимают со служебного входа, о котором никто не знает. На видео пенсионерка — она третий день там стоит», — рассказал автор видео.

Представители комитета по социальной политике города остались недовольны работой ведомства и выехали с проверкой.

Эксперт рассказал, чтобы безбедно жить на пенсии вне зависимости от государственных пенсионных выплат, потребуется время, выдержка и финансовая грамотность. Обеспечить себе достойную старость можно, если пойти на риск.

Согласно результатам опроса НПФ Сбербанка, жители Москвы хотели бы на пенсии получать 92 тысячи рублей каждый месяц. Средний уровень притязаний остальных россиян — 59 тысяч рублей.