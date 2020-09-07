Соцзащита Тюмени подарила инвалиду без рук и ног коляску. Она приводится в движение с помощью конечностей

Мальчик-инвалид из Тюмени получил от соцзащиты коляску. Но устройство приводится в движение с помощью рук или ног, а их у ребенка нет. Подростка обидела невнимательность социальных служб, и он обратился за помощью к блогеру Владимиру Воронину. Тот рассказал «360» о проблеме мальчика и его семье.

После письма мальчика блогер решил рассказать в соцсетях о проблеме и попросил жителей Ишимского района Тюменской области обратить внимание на работу социальной службы, которая не учла способности ребенка.

Блогер отметил, что люди быстро обратили внимание и уже начали сбор средств. Сам мальчик из многодетной семьи, и возможности купить электроприводную коляску у его родителей нет, отмечает Воронин. У мальчика есть еще 14 братьев и сестер, а сам он приемный. Отец подростка — бывший священник, но с матерью он развелся. По данным блогера, школьник пока живет у отца.

Блогер отметил, что мальчик учится в художественной школе: «Активный, позитивный, умный, местные ребятишки его никогда не обижали». Летом мальчик передвигается на скейте, а зимой сидит дома, потому что нет коляски. А несколько дней назад у него украли единственный скейтборд.