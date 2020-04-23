Соцзащита обещала помочь просящей милостыню матери. Но та утверждает, что ее обращения игнорировали

Из-за карантина страдает не только бизнес, но и обычные люди. Жительница Красноярска, потерявшая работу, вышла на улицу с двумя детьми просить милостыню. В интервью «360» она заявила, что соцслужбы не помогают, а ведомство уверено — девушка просто никуда не обращалась.

«Да, женщина оказалась в сложной ситуации, но регистрации-то у нее нет. И сведений о том, что она куда-то обращалась, тоже нет. Ни одного заявления», — заявили «360» в управлении социальной защиты населения администрации Красноярска.

По их словам, представители соцзащиты пытались помочь девушке в личном порядке, но та сказала, что у нее все есть, и помощь не нужна. «Но прописаться в любом случае надо. Ей тогда и пособие можно будет оформить. Мы чем могли — помогли. <…> На заметку мы девчонку возьмем, все-таки там двое ребятишек. Это серьезно», — подчеркнули в ведомстве.

Сама девушка заявила «360», что не раз приходила в органы за помощью. Но, видимо, ее заявления просто никто не оформлял. «Сколько раз я уже обращалась. Мне просто уже надоело ходить и унижаться. Тебе постоянно говорят, что ты не имеешь право ни на на что, — поделилась Юлия Бильдина.

С ее слов, она вышла на улицу, потому что у нее не осталось другого выбора — работала в торговле, но из-за карантина потеряла источник дохода, оставшись с двумя детьми. Юлия продолжает снимать квартиру, хотя по закону как сирота имеет право на жилье. Органы опеки отказывают из-за того, что у нее уже якобы есть где жить.

«Я раньше была прописана в квартире у сестры, но ее уже давно продали. А мне все равно приходят отказы. У нас столько жилья строится, столько районов растут как на грибах, а люди живут на съемном жилье. И такая проблема у каждого второго», — сказала Юлия. В соцзащите на это «360» ответили, что квартиру никто не продавал, ее арестовали за долги.

У девушки — двое детей, младшему мальчику — два года, старшей девочке — девять лет. Молодая мама отчаялась просить помощи у государства и теперь надеется только на неравнодушных людей.