Соцвыплаты россиянам решили начислять автоматически

Россиян хотят избавить от необходимости подавать заявления на социальные выплаты. Для их зачисления планируют использовать реквизиты счетов граждан РФ.

Соответствующий законопроект подготовил Минтруд, сообщило РИА «Новости» в Telegram. Он предполагает сбор ведомствами необходимых данных со счетов из единой системы и перечисление денег без каких-либо специальных обращений от их получателя.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ к 1 июля обеспечить россиян возможностью размещать реквизиты банковских счетов на портале госуслуг. Это позволит получать не только социальные выплаты, но и другие услуги.

С 2022 года некоторые пособия вместо региональных органов власти будет назначать ПФР. Спустя два года 50 выплат можно будет оформить через социальное казначейство: собирать справки больше не понадобится, достаточно подать одно заявление или это произойдет автоматически.

В настоящее время государственные и муниципальные социальные услуги предоставляются в регионах по разным правилам.