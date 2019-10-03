Председатель Комитета Андрей Кутепов направил вице-премьеру Виталию Мутко запрос с предложением оставить в очереди на получение матпомощи многодетных родителей, если они утратили право на поддержку из-за возраста (35 лет). Сенатор пояснил, что срок ожидания соцвыплат может варьироваться от одного года до 10 лет.

«Из 50 регионов, которые направили данные, средний срок ожидания до одного года в двух регионах, до трех лет — в девяти регионах, до четырех лет — в восьми регионах, пять и более лет — в 31 регионе», — перечислил парламентарий.